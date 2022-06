Oliespoor van drie kilometer door lekkende landbouwmachine

Over een hele afstand lekte er hydraulische olie door een defect aan de machine van de niets vermoedende landbouwer. Van in de Brandstraat in Vrasene tot op de N70 in Beveren, dat is ruim 3 kilometer, raakte de rijbaan besmeurd. In de Veldhoekdam kwam een fietsster ten val nadat ze slipte op het spekgladde wegdek. De vrouw werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht. De brandweer had heel wat moeite en werk om het wegdek op te kuisen. De hydraulische olie kan men niet met water of detergent verwijderen. Er moesten daarom absorberende korrels gestrooid worden die vervolgens werden weggeborsteld. De posten van Melsele, Sint-Gillis-Waas en Kieldrecht werden hiervoor opgetrommeld. De landbouwer zal moeten opdraaien voor het hoog oplopende prijskaartje van de opkuis.