Oliespoor in Liefkenshoektunnel veroorzaakt zware verkeersproblemen

In de nacht van donderdag op vrijdag werd de tunnelkoker richting Gent gepland afgesloten voor een periodiek onderhoud. Eén van de vrachtwagens die daarvoor ingezet werd, kreeg omstreeks 3.30 uur af te rekenen met een defect waardoor er een aanzienlijke hoeveelheid hydraulische olie op de weg terecht kwam. De olie bleek over de volledige lengte en breedte van de tunnel te liggen. In eerste instantie leverde dit geen probleem op, want de tunnel was sowieso tot 6 uur afgesloten. Helaas bleek de olie niet zomaar met water en detergent te verwijderen. Er moesten speciale absorberende korrels door de civiele bescherming op het wegdek gestrooid te worden. Omdat zelfs dit onvoldoende resultaat opleverde, werden krachtige hogedrukreinigers ter plaatse gebracht. De klus om de zeer hardnekkige olie te verwijderen nam uiteindelijk tot na de middag in beslag.