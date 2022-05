Oekraïense pianiste Oksana (27) zet na vlucht studies verder in ons land: “Met benefietconcerten wil ik mijn thuisland helpen”

BeverenOksana Pavlova, een 27-jarige pianiste uit Oekraïne, bereidt zich momenteel voor op een reeks benefietconcerten voor de slachtoffers van de oorlog in haar thuisland. De getalenteerde muzikante kreeg opvang in Beveren en mag vanaf september haar studies verder zetten aan het conservatorium in Antwerpen. “Ik ben dankbaar voor die kansen en wil op deze manier iets terugdoen voor mijn landgenoten.”

Sinds de start van de oorlog is Oksana niet meer in Oekraïne geweest. “Ik was net op vakantie toen de Russen mijn land zijn binnengevallen”, vertelt ze. “Mijn terugvlucht stond gepland voor 27 februari maar ik was plots gestrand in het buitenland.” Gelukkig kon de pianiste beroep doen op een groot netwerk van vrienden. Dat heeft ze opgebouwd toen ze werkte als gids in haar thuisstad Lviv. “Ik combineerde dit werk met mijn studies piano”, legt ze uit. “Toeristen konden me boeken om hen de stad te laten zien en kregen er achteraf een klein concert bovenop. Ik verdiende er zo wat geld mee en tegelijk kon ik mijn Engels vervolmaken.”

Gids in Oekraïne

Een formule die goed aansloeg. Davy De Witte uit Beveren, een fondsenwerver voor Caritas International, was in oktober vorig jaar op vakantie in Oekraïne. Hij liet zich rondgidsen door Oksana en was onder de indruk van haar pianotalent. “We hielden daarna contact en toen de oorlog uitbrak in Oekraïne heb ik haar meteen een plek aangeboden”, vertelt hij. Dat deden ook andere vrienden van Oksana. “Ik heb een tijdje in Spanje verbleven en in Denemarken. In dat laatste land was ik gevraagd voor een benefietconcert dat live werd uitgezonden op de Deense televisie.”

Oefenen in toonzaal

Eenmaal aangekomen in België besloot Oksana om haar talent te gebruiken om landgenoten te helpen. Intussen staan er al heel wat nieuwe benefietconcerten op de agenda. Oefenen doet ze in de gloednieuwe pianotoonzaal van Lode Chaerle in Melsele. “Piano’s staan hier genoeg en zo kan ze ongestoord studeren en spelen”, legt hij uit. Oksana is dankbaar voor de hulp. “Ik heb zelfs een sleutel gekregen van de toonzaal zodat ik hier altijd terecht kan. Dagelijks zit ik toch al snel zo’n zes uur achter de piano en dat wil ik de buren van Davy niet aandoen”, lacht ze. “Intussen heb ik ook mijn toelatingsproef achter de rug voor het conservatorium in Antwerpen. In september kan ik daar mijn master verder zetten.”

Quote Ik denk dat mijn toekomst sowieso elders ligt want voor concertpia­nis­ten zijn er in Oekraïne niet veel opties. Oksana Pavlova, Pianiste

Terugkeren naar Oekraïne zit er voorlopig niet in. “De huur van mijn flat in Lviv heb ik intussen opgezegd. Mijn moeder en grootmoeder hebben er nog een tijdje verbleven maar ze zijn nu teruggekeerd naar hun eigen woning. Ze willen Oekraïne niet verlaten. Zolang de oorlog bezig is, ga ik niet terug. Ik denk dat mijn toekomst sowieso elders ligt want voor concertpianisten zijn er in Oekraïne niet veel opties. En na de oorlog zal de focus nog lange tijd op de heropbouw liggen.”

Benefietconcerten

Via Davy kwam Oksana ook in contact met Dmytro Sukhovienko, een Oekraïens toppianist die al jaren in Sint-Niklaas woont. Samen met Aäron Wajnberg zal Oksana in De Singel een bijzonder stuk brengen. Het gaat om een werk van Rachmaninoff met 6 handen aan 1 piano. Daarnaast bereidt ze zich ook voor op twee benefietconcert in Brussel op 28 mei in de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk en op 29 mei in Tour & Taxis. De opbrengst van de vrijwillige bijdrage van het publiek gaat volledig naar de projecten van Caritas International voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Daarna volgen er nog twee benefietoptredens in Amsterdam. Oksana is ook bereid om nog andere benefietconcerten voor Oekraïne te spelen en is te boeken via oksanathepianist@gmail.com