Nu is het ook officieel: Beveren en Kruibeke willen fusioneren tegen 1 januari 2025

De intentieverklaring om te fusioneren werd maandagavond meegedeeld tijdens twee bijzondere gemeenteraadscommissies in zowel Beveren als Kruibeke. Er is meteen ook een strakke timing afgesproken. Eind oktober moeten beide gemeenteraden de principiële goedkeuring geven en eind 2023 volgt het definitief groen licht. Er komen dan gezamenlijke kieslijsten in Beveren en Kruibeke zodat de nieuwe fusiegemeente op 1 januari 2025 uit de startblokken kan gaan. Die wordt met zo’n 66.000 inwoners de grootste van de regio na Sint-Niklaas. In oppervlakte zal het zelfs de tweede grootste van heel Vlaanderen zijn.

Quote Vandaag kan een gemeente nog zelf een partner kiezen. In de volgende legisla­tuur zal er misschien sprake zijn van gedwongen huwelijken Marc Van de Vijver, Burgemeester Beveren

De schaalvergroting is volgens Bevers burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) ook meteen de belangrijkste reden voor de fusie. “We zitten geprangd tussen Antwerpen en Sint-Niklaas en willen proactief een strategische positie innemen”, legt hij uit. “De grote fusie van 1977 tussen acht gemeenten was trouwens om dezelfde reden. Er werden toen ook veel vraagtekens bij geplaatst, maar dankzij de haven zijn we nu een welvarende gemeente. En ook niet onbelangrijk: vandaag kan een gemeente nog zelf een partner kiezen, terwijl er in de volgende legislatuur misschien sprake zal zijn van gedwongen huwelijken.”

Financiële beloning

Een vrijwillige fusie wordt door de Vlaamse overheid nu alvast beloond met een schuldafbouw van 500 euro per inwoner, goed voor een totaal van 33 miljoen euro. Er is ook al afgesproken dat de belastingen niet zullen stijgen. Dat betekent dat ook inwoners van Kruibeke vanaf 1 januari 2025 een aantrekkelijke 5 procent aanvullende personenbelasting (in plaats van 8 procent) zullen betalen en 882 opcentiemen op de onroerende voorheffing (in plaats van 1.228).

Quote De gesprekken gebeuren op basis van wederzijds respect. Er blijft dan ook een basis­dienst­ver­le­ning in elke deelgemeen­te Dimitri Van Laere, Burgemeester Kruibeke

Een naam is er nog niet voor de fusiegemeente, maar Beveren-Kruibeke lijkt de grootste kanshebber. “De gesprekken die gevoerd worden, gebeuren op basis van wederzijds respect en met respect voor de eigenheid van alle deelgemeenten”, benadrukt burgemeester Dimitri Van Laere. “Er moet daarom een goed uitgebouwde basisdienstverlening blijven in elke deelgemeente. We zetten daarom de bouwplannen voor ons nieuw gemeentehuis verder, weliswaar enigszins afgeslankt volgens de noodzaak.”

Geen ontslagen bij personeel

Beide gemeenten stellen ook hun personeel gerust: er zullen geen ontslagen vallen en iedereen behoudt zijn niveau. Op vlak van politie verschuift er wel een en ander. Kruibeke zal namelijk aansluiten bij de politiezone Waasland-Noord. Dat betekent dus de opheffing van de zone Kruibeke-Temse. Temse mag ook aansluiten maar kan ook een andere partner zoeken zoals Hamme-Waasmunster of Sint-Niklaas.

Participatie

Hoe gaat het nu concreet verder? Vanaf morgen krijgen alle inwoners van Beveren en Kruibeke een brochure in de bus. Daarin worden de fusieplannen toegelicht. In afwachting van de lancering van een echte fusiewebsite, kunnen inwoners voor meer informatie terecht op www.beveren.be/fusie en www.kruibeke.be/fusie. Er komen ook nog hoorzittingen en er wordt een politieke stuurgroep opgericht om een zo breed mogelijk draagvlak te krijgen. De twee burgemeesters hebben er zelf alle vertrouwen in. “Er is nu al veel affiniteit tussen Beveren en Kruibeke. De intentieverklaring tot fusie komt net op de dag dat er werken starten aan de brug van de Kruibekesteenweg over de E17 die beide gemeenten verbindt. Meer symbolisch kan bijna niet.”

En wat met Zwijndrecht? De gemeente Zwijndrecht neemt voorlopig dus niet deel aan de fusie. Nochtans was het volgens de twee andere gemeenten wel burgemeester André Van de Vyver (Groen) die oorspronkelijk het initiatief nam en polste naar een fusiebereidheid van de omliggende gemeenten. “Maar blijkbaar is er geen politieke basis gevonden”, zegt Van de Vijver. “We betreuren dit want het was een logische derde partner geweest. De deur blijft evenwel openstaan tot eind 2023, daarna kan het niet meer.”

