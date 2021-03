Nóg acht jongeren opgepakt in nasleep van moord op David P. in Beveren: leden beruchte jeugdbende deden zich voor als pedojagers om slachtoffer te bestelen

David P. (42) is volgens onze informatie niét vermoord uit homohaat, maar werd in de val gelokt door jongeren die zichzelf pedojagers noemen maar in de eerste plaats uit leken op geld. In de nasleep van de moord in Beveren zijn intussen nog eens acht jongeren opgepakt. Drie minderjarigen stapten meteen na de feiten naar de politie en werden geplaatst in een instelling, de voorbije weken werden nog eens één meerderjarige en zeven minderjarigen van dezelfde jeugdbende gearresteerd.