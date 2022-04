“No more piss bottles”: Natuurpunt voert opvallende campagne tegen ‘sanitair zwerfvuil’ van truckers in haven

Beveren Sint-Maar­ten Boven­school verzamelt hele vracht hulpmateri­aal voor vluchtelin­gen in Oekraïne

Op de Sint-Maarten Bovenschool in Beveren is dit weekend een heel vracht aan hulpmateriaal richting Polen vertrokken. De leerlingen zamelden de voorbije twee weken de goederen in voor vluchtelingen uit Oekraïne.

3 april