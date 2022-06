Nieuwe planning voor werken N70 na half jaar stilstand door PFOS-vervuiling: aannemer gaat in augustus terug van start

Fietsers rijden vanaf maandag tot na het bouwverlof in beide richtingen om via de Snoeckstraat, Kattestraat en het fietspad langs het spoor. Autoverkeer kan wel langs de werken passeren. In de werfzone geldt een parkeerverbod.

Twee fasen tegelijk

In augustus, na het bouwverlof, gaan dan de rioleringswerken terug van start. De aannemer start tegelijkertijd in de derde en vierde fase. Dat is de zone die nu al opgebroken is tussen de Sint-Elisabethstraat en de apotheek én het kruispunt met de Schoolstraat (N450). Dit kruispunt wordt dus meteen mee aangepakt om zo een deel van de opgelopen vertraging in te halen. De volledige zone vanaf de Sint-Elisabethstraat tot en met de Schoolstraat zou dan klaar kunnen zijn tegen het einde van het jaar, uitgezonderd de toplaag asfalt. De laatste fase tussen de Schoolstraat en de Carrefour volgt in 2023. Het streefdoel is om in mei 2023 alle werken klaar te hebben.