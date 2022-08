Nieuwe organisatieploeg van Beverse Feesten tevreden na vuurdoop: “We hebben de lat meteen hoog gelegd voor de volgende jaren”

Het was een berekende gok van de nieuwe organisatoren om de tent op de Grote Markt te schrappen. De vzw Studio ’98 koos voor een eenvoudige formule. Een groot festivalterrein op het Gravenplein voor betalende optredens en een kleiner broertje in openlucht op het marktplein waar alles gratis bleef. Op sociale media wordt er positief gereageerd op deze nieuwe opstelling maar ook het aangeboden programma werd duidelijk gesmaakt. Op het Gravenplein waren er vrijdag 5.500 bezoekers, zaterdag 4.000 en zondag nog eens 3.000 voor de kindernamiddag. Ook op de Grote Markt werd de maximumcapaciteit verschillende keren bereikt.”

Quote We vragen ons nu reeds af wie we volgend jaar op de affiche moeten zetten om dit te evenaren maar dat is een luxepro­bleem natuurlijk. Olivier Geudens, Studio 98

Bij Studio ’98 zijn er dan ook alleen maar tevreden gezichten. “We hebben enorm veel goede reacties gekregen”, zegt Olivier Geudens. “Mensen die de voorbije jaren de feesten links lieten liggen, zijn er plots terug bij. We hebben een breed publiek weten aanspreken en de juiste namen geprogrammeerd. We vragen ons nu reeds af wie we volgend jaar op de affiche moeten zetten om dit te evenaren maar dat is een luxeprobleem natuurlijk.”

Volledig scherm Olivier Geudens © Kristof Pieters

Schepen van feestelijkheden Laura Staut (CD&V) maakt eveneens een positieve balans op. “Er was deze editie wel erg veel volk”, stelt ze tevreden vast. “Niet alleen voor de concerten maar ook voor de avondfeestmarkt en het straattheaterfestival. Er zijn natuurlijk altijd nog verbeterpuntjes maar die worden in de evaluatie meegenomen. Bij de verenigingen was het na twee coronajaren wat moeilijker om mee op de kar te springen, vooral door een gebrek aan vrijwilligers. Maar het succes van deze editie zal ongetwijfeld inspirerend werken. We moeten misschien ook bekijken of we het festivalterrein op het marktplein een iets opener karakter kunnen geven. ”

Herbruikbare bekers

Volgens Olivier Geudens was het vooral op vraag van de politie dat er werd gewerkt met twee in- en uitgangen op het marktplein. “Zo kunnen we beter controleren wie binnenkomt en houden we ook de gaten dat men geen herbruikbare bekers mee naar buiten neemt. We vroegen bewust geen waarborg. Jammer genoeg zijn er toch nog een paar duizend bekers gesneuveld en moesten we elke avond nog twee uur opkuisen. Dat moeten we dus nog eens bekijken voor de toekomst. Vooral langs de kant van de N70 is het moeilijk om de afsluiting weg te nemen. Maar we gaan dat zeker nog eens bekijken in de evaluatie. Er was ook de terechte kritiek dat er te weinig promotie was gevoerd voor de seniorenmiddag. Door een foutje was die niet opgenomen in de programmabrochure.”

Vlekkeloos parcours

Dat zijn echter maar details in de hele feestperiode. De organisatie krijgt vooral complimenten over de manier waarop alles vlekkeloos verlopen is. Het is tenslotte hun vuurdoop en voor beide terrein was er een totaal nieuwe opstelling. “Dat is vooral de verdienste van de hele equipe”, benadrukt Olivier. “We zijn intussen al zes jaar bezig met de organisatie van fuiven en de voorbije twee jaar was er Beveren Buiten. Hierdoor zijn we voldoende geroutineerd geraakt en weet ieder van ons wat zijn taak is.” Intussen wordt er ook al over de toekomst nagedacht. “We hebben de lat meteen hoog gelegd voor de volgende jaren. Ideeën hebben we alleszins nog in overvloed maar nu gaan we eerst nog even nagenieten van deze editie.”

Volledig scherm #LikeMe mocht zondagmiddag het feestje afsluiten op het Gravenplein. © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

