Nieuwe lichting gidsen, gastheren & gastvrouwen voor Grenspark Groot Saeftinghe

Sint-Gillis-Waas/Kieldrecht Politie contro­leert snelheid op Reinakker­weg en in Nieuw-Aren­berg: boete voor 42 hardrij­ders

De politie Waasland-Noord heeft zaterdag snelheidscontroles gehouden op de Reinakkerweg in Sint-Gillis-Waas en in Nieuw-Arenberg in Kieldrecht. In totaal gingen 42 hardrijders in het boekje.

29 mei