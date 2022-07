Nieuwe klap voor Warande Shopping door vertrek H&M: “We moeten neerwaartse spiraal zo snel mogelijk omkeren”

Sinds de opening van Warande Shopping in 2009 zijn er van de 32 oorspronkelijke winkels nog maar een handvol over. Van de grote nationale ketens blijven enkel Albert Heijn, Schoenen Torfs en JBC nog over als trekker. Vooral de kledingsector heeft het moeilijk. Na Esprit heeft nu ook H&M beslist om haar vestiging in Warande te sluiten. “We hebben er alles aan gedaan om hen nog op andere gedachten te brengen maar de sluiting kadert in een grotere herstructurering”, zegt shopping center manager Elke Franckx. “H&M gaat enkel haar A-locaties behouden zoals die in het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas. We gaan niet ontkennen dat dit voor ons een ferme tegenslag is want H&M was een grote trekker.”

Kledingsector in moeilijkheden

Schepen van lokale economie Filip Kegels (N-VA) reageert eveneens teleurgesteld op het nieuws. “De retail krijgt echter overal klappen. Vooral de kleding heeft het moeilijk doordat mensen steeds vaker online shoppen. Beveren is bovendien geen centrumstad. Nationale ketens hebben pas interesse vanaf een inwonersaantal boven de 55.000. In principe komen we dus in aanmerking maar men kijkt daarnaast ook naar de geografische spreiding en we zitten wat geprangd tussen Antwerpen en Sint-Niklaas.”

Weg in slechte staat

Intussen begint de leegstand wel problematisch te worden. De helft van de panden staat nu al leeg. Met probeert wel pop-ups aan te trekken maar zelfden of nooit zit daar een blijver bij. Volgens Kegels moet de neerwaartse spiraal zo snel mogelijk omgekeerd worden. “Maar daarvoor moet er wel geïnvesteerd worden en daar wringt het schoentje. De beheerder kondigt al jaren verfraaiingswerken aan maar we zien in de praktijk weinig gebeuren. Daar bovenop komt ook nog eens de erbarmelijke staat van het wegdek. Door een juridisch geschil tussen aannemer en eigenaar sleept dat al tien jaar aan en komen er steeds meer vloertegels los te liggen. Dat is natuurlijk niet erg bevorderlijk om nieuwe winkels aan te trekken. Bovendien wordt de gemeente onterecht met de vinger gewezen terwijl er nog altijd geen overdracht is gebeurd van de straat naar het openbaar domein. We kunnen en mogen dus zelf niet ingrijpen” Vorig jaar was een princiepsakkoord bereikt maar de eigenaarsvereniging van bewoners stak stokken in de wielen. Kegels heeft nu eind augustus als deadline gesteld om tot een compromis te komen.

Facelift op komst

Elke Franckx begrijpt de bezorgdheid en benadrukt dat er wel degelijk een uitgewerkt plan klaarligt om Warande Shopping nieuw leven in te blazen. “Dit najaar starten we een grote marketingcampagne en gaan onze makelaars aan de slag om nieuwe winkels te zoeken. Door corona hebben veel ketens de kat uit de boom gekeken maar nu is er terug bereidheid om te investeren. We gaan ook de façades van de winkels opfrissen. Nu oogt het allemaal wat flets met vooral grijstinten. We gaan de gevels dit jaar nog een meer moderne toets geven met zwarte raampartijen en houtstructuren.”

