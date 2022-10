Nieuwe fietsenstalling aan station is al terug een maatje te klein

Kallo Para’s bestormen Burcht Singelberg van Katoen Natie: “Altijd beter om in een realisti­sche omgeving te trainen”

Spektakel in de Waaslandhaven vanochtend toen er plots twee legerheli’s boven het kantorencomplex Burcht Singelberg van Katoen Natie bleven stilhangen en para’s via touwen op het dak werden gedropt. Het ging om een oefening van het Derde Bataljon Parachutisten uit Tielen. Dat ze de gebouwen van Fernand Huts mogen gebruiken, is geen toeval. Zoon Stefan is zelf namelijk een gewezen pelotonscommandant bij de para’s.

19 oktober