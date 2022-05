Nieuwe fase van mobiliteitsplan wordt uitgerold met invoering zone 30 in Haasdonk en Melsele: “Waar nodig dwingen we snelheid af via weginfrastructuur”

BeverenBegin juni wordt in een 40-tal straten in Haasdonk en Melsele-Zuid de zone 30 uitgerold. Het gaat om een nieuwe fase van het mobiliteitsplan. Als eerste kwam de centrumgemeente Beveren aan de beurt. Daar is een jaar later een positieve balans opgemaakt. Waar de snelheid niet gerespecteerd wordt, plant de gemeente infrastructurele maatregelen.

In het nieuwe mobiliteits- en circulatieplan voor Beveren is het algemene principe opgenomen dat men in centra en woonwijken niet sneller dan 30 km per uur mag rijden. “Enkel op grote verbindingsroutes is de maximumsnelheid nog 70 km/u”, zegt schepen van mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V). “We verlagen dus ook de snelheid van 70km/u op landelijke wegen buiten de bebouwde kom naar 50km/u om de verkeersveiligheid te verhogen.”

Positieve evaluatie

Ongeveer een jaar geleden werd in een groot deel van deelgemeenten Beveren, Melsele en Kallo de zone 30 ingevoerd. “Na evaluatie van de ontvangen meldingen onze dienst Mobiliteit en op basis van eigen observaties, blijkt dat in het merendeel van de straten de zone 30 gerespecteerd wordt”, vervolgt de schepen. “In enkele straten zoals de Gravendreef, Piet Stautstraat en Diederik Van Beverenlaan merken we dat het snelheidsregime van 30 km/u onvoldoende wordt nageleefd. We namen daarom reeds enkele tijdelijke maatregelen, zoals een asverschuiving in de Diederik Van Beverenlaan en plannen waar mogelijk blijvende infrastructurele ingrepen voor een betere naleving van de zone 30.”

Volledig scherm Schepen van mobiliteit Raf Van Roeyen is tevreden over de bereikte resultaten in de centrumgemeente Beveren. © Kristof Pieters

Trajectcontrole werkt

De trajectcontrole met ANPR-camera’s (camera’s met nummerplaatherkenning), sinds december 2021 in gebruik in de bebouwde kom in Kallo, hebben daar ook bijgedragen tot een significante snelheidsverlaging. “We gaan hier niet uit de kosten geraken”, knipoogt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). Ook korpschef Leo Mares is verrast door de resultaten. “De trajectcontrole is weliswaar goed gesignaleerd maar we hadden tocht gedacht dat er in een beginfase meer overtredingen zouden zijn.”

40 straten zone 30

Dit jaar zijn Haasdonk en Melsele (ten zuiden van de N70) aan de beurt voor de invoering van zone 30. Begin juni wordt in 17 straten in Haasdonk en 23 straten in Melsele-Zuid de zone 30 stap voor stap uitgerold. Ook in de wijk Bosbeek in Beveren wordt de snelheid verlaagd naar 30km/u. Het nieuwe verkeersregime geldt vanaf het moment dat de signalisatie geplaatst is. Kort na de plaatsing van de borden wordt er op de meeste plaatsen ook thermoplast (markering op de rijbaan) aangebracht. “Via monitoring door snelheidsmetingen evalueren we op welke punten bijkomende maatregelen nodig zijn op vlak van weginrichting om de zone 30 af te dwingen, bijvoorbeeld met wegversmallingen of asverschuivingen.”, vervolgt schepen Van Roeyen. “Later zullen, in functie van noodzaak en beschikbare middelen, ook wijken in andere deelgemeenten aan bod komen.”

De gemeente zal de invoering van zone 30 ook kracht bijzetten met een affichecampagne. De bewoners waar zone 30 ingevoerd wordt, ontvangen hierover eerstdaags een bewonersbrief in de brievenbus.

Volledig scherm De nieuwe snelheidsregimes in Haasdonk © rv

Volledig scherm De nieuwe snelheidsregimes in Melsele © rv

Volledig scherm © rv