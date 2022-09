Nieuwe concessiehouder gezocht voor historisch Huis Piers: “Geen hoge vergoeding maar uitbater moet wel restauratiewerken uitvoeren”

Huis Piers heeft de voorbije decennia al heel wat bestemmingen gehad. De gemeente kocht het geklasseerde monument in 1967 aan. Vroeger was er het vredegerecht gevestigd en daarna deed het dienst als vergaderruimte voor Beverse culturele verenigingen. Het pand is echter aan restauratie toe. In plaats van zelf de kosten te dragen, werd in 2011 daarom beslist om het in concessie te geven. Er werd een erfpacht afgesloten met een looptijd van 30 jaar met de familie Wagemans. Zij verbouwden de benedenverdieping tot horecazaak. Door ziekte wordt de zaak nu echter stopgezet.