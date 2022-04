Nieuwe brasserie Liefkenshoek feestelijk geopend: “Extra toeristische troef voor deze omgeving”

Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) en schepen van Toerisme Filip Kegels (N-VA) mochten een gedenkplaat onthullen in de nieuwbouw. De gemeente investeerde 1,6 miljoen euro. Een grote kost, maar het nieuwe horecapunt moest passen bij de architectuur van het fort en doet ook dienst als schuilplaats bij calamiteiten in de haven. “Het fort is vandaag geen militaire site meer maar een bezoekerscentrum, een toeristische hotspot en ook een mobiliteitsknooppunt”, zegt schepen Kegels. “Jaarlijks komen hier 17.000 bezoekers over de vloer en dat aantal zal alleen maar stijgen. Het haventoerisme zit immers in de lift. Onze gidsen worden overgevraagd voor rondleidingen. En het fort is een unieke plek waar historische erfgoed samensmelt met het decor van een wereldhaven.” Ook burgemeester Van de Vyver vindt het de investering waard. “We hebben er met dit horecapunt een extra toeristische troef bij.”