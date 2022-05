Nieuwe asfaltlaag voor R2: negen weekends op rij hinder door werken

BeverenDe betonnen wegverharding van de R2 tussen de Beverentunnel en het tolplein van de Liefkenshoektunnel is in slechte staat. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de betonverharding uitbreken en vervangen door een nieuwe weg in asfalt. De werken starten op 13 mei en gebeuren voornamelijk tijdens de weekends.

Zowel richting Nederland, als richting Gent zijn er door het vele vrachtverkeer diepe putten geslagen. Er is nu beslist om het beton te vervangen door asfalt. Dat is makkelijker te herstellen. AWV zal in beide richtingen werken aan de twee rijstroken. Daarnaast wordt de afrit Waaslandhaven-Noord komende van de Liefkenshoektunnel verlengd en krijgt ook de Oudedijk deels een nieuwe asfaltlaag.

Beverentunnel dicht

Er zal negen weekends lang hinder zijn. De eerste vier weekends wordt gewerkt op de R2 richting Nederland. Tijdens de volgende vijf weekends werkt AWV in de richting van Gent. Het eerste weekend wordt gewerkt van vrijdagavond 13 mei 20 uur tot maandagochtend 16 mei 6 uur. De Beverentunnel is afgesloten in de richting van Nederland. De omleiding loopt via Calamiteitenroute U: afrit Waaslandhaven-Zuid (10), Steenlandlaan, Ketenislaan, Kallosluis, Oudedijk, oprit Waaslandhaven-Noord (11).

Pechstrook wordt afslag

Tegelijkertijd wordt in de weekends van 13 en 20 mei gewerkt aan de pechstrook richting Gent ter hoogte van afrit Waaslandhaven-Noord (11). De pechstrook, vanaf het einde van het tolplein tot de huidige afrit, wordt omgevormd naar een afslagstrook.

Vanaf begin juni wordt vijf weekends gewerkt in de richting van Gent. In weekends van 3, 10 en 17 juni is de Beverentunnel open, het verkeer naar Gent volgt wel een omleiding via afrit Waaslandhaven-Noord (11) en oprit Waaslandhaven-Noord (11). In de weekends 7 en 8 is de Beverentunnel afgesloten in de richting van Gent.

Hinder aan tolplein

Om de nieuwe asfaltverharding van de R2 te laten aansluiten op de betonverharding van het tolplein van de Liefkenshoektunnel moet in beide richtingen een zogenaamd verankeringslandhoofd gebouwd worden. Op dat moment moet het verkeer tijdelijk over twee versmalde rijstroken ter hoogte van het tolplein. Richting Nederland is dat in week van 30 mei tot 3 juni en richting Gent in de week van 7 tot 10 juni.

Renovatie tunnel

Het Agentschap Wegen en Verkeer bereidt momenteel ook een totaalrenovatie van de Beverentunnel voor. Het doel is om deze werken uit te voeren in voorjaar (tot de zomer) van 2024.