Nieuw woon- en zorgproject Sabot feestelijk geopend: “Deze site moet nu terug een ontmoetingsplek worden voor heel Melsele”

Gemeente­raads­lid Jan Creve brengt ambulance met medisch materiaal naar Lviv: “Rij na rij zie je graven van gesneuvel­de soldaten”

Jan Creve, gemeenteraadslid en woordvoerder van Doel 2020, heeft een bezoek gebracht aan de Oekraïense stad Lviv. Hij bracht een ambulance gevuld met medisch materiaal mee. Het was ook een blij weerzien met het meisjeskoor dat eind maart nog in onze regio te gast was. “Het leven gaat er gewoond verder, maar ook ver van het front is de oorlog op elke straathoek zichtbaar.”