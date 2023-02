Nieuw comité verzekert voortbestaan van Aardbeifeesten: “Zo’n mooie traditie mag immers niet verloren gaan”

De Aardbeifeesten in Melsele mochten vorig jaar 60 kaarsjes uitblazen en dat was ook het moment voor het oude bestuur om een stapje terug te zetten. Een nieuwe ploeg heeft nu de schouders gezet onder de festiviteiten én de oudste prinsesverkiezing van het land.

Al zestig jaar lang wordt er ononderbroken een ambassadrice gekozen voor de Melseelse aardbeien. Het uittredende organisatiecomité mocht het jubileum vorig jaar in schoonheid vieren maar deed tegelijk een oproep naar nieuw bloed. Herman Janssens was maar liefst 43 jaar lang betrokken bij de organisatie en geeft nu het voorzitterschap door aan Ellen Vander Borgt. “Ik ben al enkele jaren een trouw bezoeker van de Aardbeifeesten”, vertelt ze. “Vorig jaar is mijn dochter Eliana eerste eredame geworden. Ik hoorde dat ze nieuwe mensen zochten voor het bestuur en heb me kandidaat gesteld. Zo’n mooie traditie mag immers niet verloren gaan. Tot mijn eigen verrassing ben ik meteen tot voorzitter gebombardeerd”, lacht ze.

Jong team

Van het nieuwe bestuur was enkel ondervoorzitter Jordi De Nocker er vroeger ook al bij. Aan enthousiasme ontbreekt het alleszins niet bij de overwegend erg jonge ploeg. Burgemeester Marc Van de Vijver is blij dat de rijke traditie van de Aardbeifeesten wordt verder gezet. “De vorige equipe heeft zeven jaar aan de kar getrokken nadat de feesten in een dipje waren verzeild. Ze hebben de Aardbeifeesten in een nieuwe formule terug op de sporen gezet. Het is nu aan dit nieuwe jonge team om dit verder te zetten.”

Zes finalistes voor kroontje

Volledig scherm Vlnr; Lacey Schuddings, Maya Braem, Lynn Peigneur en Silke Weckseler. Jana Thierens en Pauline Van de Walle ontbreken op de foto. © Kristof Pieters

De presentatie van de prinsesverkiezing zal dit jaar voor het eerst in handen zijn van de Beverse Eline De Munck. De zes finalistes zijn Lacey Schuddings (21) uit Verrebroek, Maya Braem (18) uit Sint-Gillis-Waas, Lynn Peigneur (18) uit Melsele, Silke Weckseler (18) uit Kieldrecht, Jana Thierens (18) uit Tielrode en Pauline Van de Walle (19) uit Sint-Niklaas. Op donderdag 18 mei weten we wie de opvolgster wordt van Charlotte Janssens.

Bal van de burgemeester

Aan de rest van de formule werd niet zoveel gesleuteld. De Aardbeifeesten 2023 zullen doorgaan van 17 tot 21 mei. Naast de vaste formules zoals de Aardbeirun, de slimste straat, en de verkiezing van de dikste bees en mooiste kist zijn er ook enkele nieuwigheden zoals de schlagermiddag en een middag met oude volksspelen. Terug van weggeweest is het ‘Bal van de Burgemeester’. “Het is intussen al een traditie dat de verkozen dorpsburgemeester voor een traktatie zorgt”, zegt Ilse Vercruyssen. “Ik wil graag een soort Meilsen Zingt met de fanfare waarbij we nog eens volledig uit het dak kunnen gaan.”

