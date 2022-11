Nieuw bestuur Aangenaam Winkelen recycleert decoratie van Halloween: “Pompoenen naar de sociale kruidenier en chrysanten op lege grafzerken”

BeverenDe handelaarsvereniging Aangenaam Winkelen heeft een nieuw bestuur en dat gooit het over een totaal andere boeg. Een eerste activiteit was het halloweenfeest. In plaats van de decoratie bij het afval te gooien gingen de gebruikte pompoenen naar de sociale kruidenier en de chrysanten kregen een tweede leven op lege grafzerken op de begraafplaats.

De buitenwereld zal er wellicht niet veel van gemerkt hebben maar de voorbije twee jaar zijn er zware strubbelingen geweest binnen de handelaarsvereniging Aangenaam Winkelen Beveren. Het triest hoogtepunt was in juni 2020 toen de oude garde opstapte na intern geruzie. Bert De Hertogh nam de fakkel over maar gaf er al na twee jaar de brui aan. Ook eventmanager Stefanie Van Stappen, die de ontslagen centrummanager Stefan Provost moest opvolgen, hield het al snel voor bekeken.

Nieuwe wind

Een vernieuwd bestuur moet nu voor een frisse wind zorgen. De nieuwe voorzitter is de jonge Joeri Bryssinck, medezaakvoerder van cultuurcafé Ter Vesten. Zijn partner Stef Packolet is penningmeester en Davy Present van KD Bikes nam de rol van ondervoorzitter op zich. Evelyn Vandervieren van Bites of Eden bleef op post als secretaris. Greet Weyers van Be-Chocolate vult het bestuur aan. “We zijn nog wel op zoek naar handelaars om ons te versterken”, klinkt het. “Er is immers nog heel wat werk aan de winkel om Aangenaam Winkelen terug in de rails te krijgen.”

Volledig scherm Joeri Bryssinck is sinds kort de nieuwe voorzitter van Aangenaam Winkelen © Kristof Pieters

Strategie bepalen

De eventmanager wordt voorlopig niet vervangen. “We willen eerst een strategie bepalen”, legt Joeri uit. “We zijn nu in kaart aan het brengen wat er beter kan en waar de leden van de handelaarsvereniging nood aan hebben. We willen alleszins meer gaan inzetten op sfeer en gezelligheid en evenementen die mensen verbinden. Een eerste activiteit was ons halloweenfeest. We hebben daarbij gezorgd dat het hele winkeldorp versierd was met pompoenen en chrysanten. Deelnemende handelaars konden een affiche uithangen om aan te geven dat kinderen welkom waren voor een ‘trick or treat’. We hebben erg goede reacties gekregen van zowel bezoekers als winkeliers.”

Volledig scherm De bloempotten werden geplaatst op lege grafzerken © Kristof Pieters

Dat er een nieuwe wind waait, bewijst het bestuur ook na afloop van het evenement. “In plaats van alle decoratie in de vuilnisbak te kieperen, geven we er namelijk een tweede leven aan”, vult Greet Weyers aan. “De pompoenen zijn naar de sociale kruidenier gebracht zodat mensen er soep van kunnen maken. Met de chrysanten zijn we naar de begraafplaats getrokken. Een 60-tal bloempotten zijn geplaats op grafzerken die leeg zijn gebleven bij Allerzielen. Het is een klein gebaar dat wel geapprecieerd wordt.”

Blijde intrede van de Sint

Het nieuwe bestuur is intussen ook al druk bezig aan de voorbereiding van een volgend event. “Dat wordt het Sinterklaasfeest”, kan Joeri al verklappen. “En in tegenstelling tot vorige jaren gaan we geen Sint in een leegstand winkelpand steken om kinderen te ontvangen. We gaan namelijk voor een echte intrede van de heilige man. Net als bij Sint-Maarten zal hij feestelijk ontvangen worden op de Grote Markt in het gezelschap van vele kinderen. Het is met dit soort van evenementen dat we Winkeldorp Beveren terug op de kaart willen zetten. We zijn er rotsvast van overtuigd dat het een nieuw elan kan brengen waardoor hopelijk ook de leegstand een halt wordt toegeroepen.”

Volledig scherm De handelaarsvereniging wil meer inzetten op sfeer en gezelligheid en het voorbije halloweenevent was daarbij een eerste activiteit. © rv

Volledig scherm © rv

