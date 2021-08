“Niet te veel nadenken”: 40 deelnemers wagen zich aan kampioenschap Fierljeppen

Vorig jaar moesten ze het in de Prosperpolder stellen zonder hun bijzondere wedstrijd door de coronacrisis. Fierljeppen is een sport die komt overgewaaid uit het Nederlandse Friesland. Een delegatie van Friese Fierljeppers gaf de lokale waaghalzen bruikbare tips om de overkant te halen. “Een snelle aanloop en de stok zo stevig mogelijk beetnemen”, luidt het advies. “Gelukkig blijft het met tussenpozen droog vandaag, want in de regen heb je geen grip op de stok. Ook veel wind is niet ideaal”, legt Jan Teade Nauta van de Friese Fierljeppers uit. Onze noorderburen namen de gelegenheid te baat om ook een indrukwekkende demonstratie te geven: zij klimmen verder op de stok, terwijl ze de waterpoel overbruggen. Maar ook bij ‘professionals’ kan het mislopen, want één van hen belandde in het water. Buurtbewoner Victor Cerpentier was één van de plaatselijke deelnemers. “Het is mijn tweede keer dat ik deelneem en tot nu toe heb ik altijd de overkant gehaald. Mijn geheim? Niet te veel nadenken”, lacht hij.