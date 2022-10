Niet alleen onderzoek naar gemeentefusie: “Gesprekken bezig om politie al te laten samenwerken”

Beveren/ZwijndrechtNa Kruibeke heeft ook de gemeenteraad van Beveren dinsdagavond principieel beslist om een gemeentefusie te onderzoeken. In Zwijndrecht is donderdag een wisselmeerderheid nodig maar intussen zijn er blijkbaar wel al formele gesprekken om de politiezones te laten samenwerken. Het Zwijndrechtse korps zit namelijk met een leegloop en dreigt na nieuwjaar in grote problemen te komen.

De oppositie in de Beverse gemeenteraad nam dinsdagavond de beeldspraak over van Groen Zwijndrecht. Die vergelijkt de fusie met het populaire televisieprogramma Blind Getrouwd: in een huwelijksbootje treden zonder enige kennis over de toekomstige partner. Bij de meerderheidspartijen werd gepikeerd gereageerd. “Dit verhaal is namelijk begonnen in Zwijndrecht”, benadrukt schepen Boudewijn Vlegels (N-VA). “Burgemeester André Van de Vyver (Groen) is naar ons gekomen met een vraag tot fusie maar nadien teruggefloten door zijn partij. We weten niet om welke reden maar wellicht waren er politieke overwegingen.”

Tegenstrijdige signalen

Bevers burgemeester Marc Van de Vijver (cd&v) ziet ook tegenstrijdige signalen. “Het fors taalgebruik, ook aan ons adres, staat wel in schril contrast met het formeel gesprek dat we vorige week hebben gehad over een samenwerking tussen onze politiezones”, liet hij zich ontvallen. De politie van Zwijndrecht zit al klein korps geprangd tussen Antwerpen en Waasland-Noord en kampt met een leegloop. Na nieuwjaar zal niet eens de helft van de agenten nog aan de slag blijven. Voor de interventiedienst blijven er van de 23 agenten nog amper 9 over. Korpschef Marc Snels trekt daarom aan de alarmbel.

Politiefusie

Volledig scherm Burgemeester Marc Van de Vijver maakte dinsdagavond bekend dat er formele gesprekken zijn tussen Beveren en Zwijndrecht om samen te werken op vlak van politiezorg. © Kristof Pieters

De beide burgemeesters en korpschefs zaten samen en bij dat gesprek werd vanuit Zwijndrecht de vraag gesteld om samen te werken. De aanwervingen voor nieuwe mensen zijn bezig maar dat kan nog twee jaar duren. Met de politie Antwerpen wordt nu al samengewerkt maar zo’n groot deficit wil men ook daar niet zomaar opvullen. “Er is nu afgesproken dat ik de vraag voor ondersteuning ga voorleggen aan de collega’s binnen de zone Waasland-Noord maar wel enkel en alleen als donderdag een principiële beslissing tot gemeentefusie wordt genomen”, zegt Van de Vijver. “Want dan kadert dit in een opstap naar de vorming van een grotere politiefusie. Met dat voorstel is men akkoord gegaan.”

Quote Dit is het belangrijk­ste dossier deze legisla­tuur en het telt welgeteld vier pagina’s. Het agendapunt over de aankoop van een nieuwe vrachtwa­gen telt er twaalf Bram Massar, Fractievoorzitter Groen

De principiële beslissing tot fusie werd in de gemeenteraad van Beveren dinsdagavond alvast met grote meerderheid goedgekeurd. Enkel de fractie Beveren 2020 stemde tegen. Groen en Vooruit hielden het bij een onthouding. Ze zeggen niet principieel tegen een fusie te zijn maar klagen vooral over een gebrek aan informatie. “Dit is het belangrijkste dossier deze legislatuur en het telt welgeteld vier pagina’s. Het agendapunt over de aankoop van een nieuwe vrachtwagen telt er twaalf”, illustreert Bram Masssar (Groen) het gebrek aan documentatie. “We openen vrijdag een vernieuwd cultureel centrum in Kieldrecht dat 4.000 inwoners telt. Het zal veel financiële inspanningen vragen om al die nieuwe deelgemeenten op een zelfde niveau te brengen.”

Dossier zonder inhoud

Issam Benali (Vooruit) heeft hetzelfde gevoel. “We hebben nog altijd geen enkel zicht op wat een fusie voor onze gemeente zal betekenen. We zijn niet principieel tegen een fusie maar wel tegen de manier waarop ze opgedrongen wordt zonder de mogelijkheid om ons te verdiepen in het dossier, nochtans de belangrijkste beslissing sinds de vorige fusie in de jaren zeventig.”

Groot-Beveren

Bij Vlaams Belang is men pro fusie maar wordt wel gepleit voor een burgerbevraging. Open Vld is duidelijk het meest enthousiast over een fusie maar wil ook meer aandacht voor burgerparticipatie. “Zeker bij de naamgeving”, zegt Victor Catry. In één adem stelde hij wel meteen zelf een naam voor van de fusiegemeente: Groot-Beveren. “Maar we koppelen er ook enkele andere belangrijke voorwaarden aan vast. Zo mogen belastingen niet verhoogd worden, noch voor burgers noch voor bedrijven. Dit is voor ons een ‘blauwe lijn’. We zijn er wel van overtuigd dat schaalvergroting zal leiden tot betere dienstverlening en meer efficiëntie.”

Geen politieke bemoeienis

Burgemeester Van de Vijver benadrukt dat een stijging van de belastingen ook voor de meerderheidspartijen geen optie zijn. “Maar al de rest zal door het nieuw gemeentebestuur in 2024 moeten ingevuld worden.” Een referendum is volgens hem nu niet aan de orde maar hij sluit het ook niet uit. In tegenstelling tot Kruibeke werd er in Beveren ook geen amendement goedgekeurd voor een ‘politieke stuurgroep’. “Er zal zeker voldoende terugkoppeling zijn naar de gemeenteraad maar het is niet de bedoeling dat politici heel de tijd over de rug meekijken bij de besprekingen onder ambtenaren.”

Donderdagavond moet Zwijndrecht zich als laatste in de rij buigen over het fusiedossier.

