Natuurpunthuis Melsele bestaat vijf jaar en gooit deuren open

Beveren BELOOFD IS BELOOFD. Een prestigi­eus gemeente­huis, maar gaat er ook voldoende aandacht naar armoedebe­strij­ding?

De bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Beveren, een gemeente die wordt benijd voor zijn aanzienlijke inkomsten uit de Waaslandhaven. We bladerden nog eens door het zeventigtal pagina’s bestuursakkoord om te zien hoeveel werk er al verricht is de voorbije drie jaar.

23 april