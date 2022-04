Natuurpunt helpt oeverzwaluwen broedplaats vinden aan Verrebroekdok

Oeverzwaluwen verblijven van eind maart tot eind september in ons land. Het zijn typische koloniebroeders die van nature broeden in steile, onbegroeide oevers van beken en rivieren. Aangezien hun natuurlijke nestgelegenheid tegenwoordig erg schaars is, broeden ze steeds vaker in kunstmatig aangelegde zandwanden zoals die in het havengebied veel voorkomen.