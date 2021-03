Na moord op dierenvriend David: nieuwe warme thuis gezocht voor zijn trouwe viervoeter Marley

Volgens vrienden van David was hij verzot op Marley. “Hij ging er regelmatig mee joggen en het dier doet niks liever dan spelen en lopen. Het is echter een stafford met een handleiding. Je moet er dus echt tijd insteken en liefde geven, maar daarna is Marley een echt schoothondje.”

David redde Marley uit het asiel waar hem anders euthanasie te wachten stond. Door de moord op David afgelopen weekend, belandde de hond nu opnieuw in het asiel. David was immers vrijgezel en er is niemand om voor het dier te zorgen.

Wens van David

“We doen daarom een dringende oproepen om een gouden mandje te vinden voor Marley”, zeggen Dave Van Geffen en Tim Lagrou van de vzw Powerbreed Rescue. “We beseffen dat het geen eenvoudige opgave is, want Marley is niet goed met andere honden en dieren. We zoeken dus liefst een persoon die vertrouwd is met het ras. We hopen alleszins dat hij nog een kans krijgt. Dat zou ook de grootste wens geweest zijn van David.” Dave biedt het toekomstige baasje van Marley ook hulp aan bij het sturen en trainen van de hond. Wie interesse heeft kan contact opnemen via de Facebookpagina van Dave of Tim.