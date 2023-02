Na kritiek op energieverspilling voor buitenbad: LAGO bestudeert geothermie voor verwarming zwemwater

Het zwembad Lago Beveren heeft een buitenzwembad van 130 vierkante meter oppervlakte en is zomer en winter verwarmd tot 28 graden Celsius. Groen vroeg op de afgelopen gemeenteraad naar een duurzame ingreep. “Sinds de inval van Rusland in Oekraïne worden we gevraagd om energiezuinig te zijn. Naast investeringen in wind- en zonne-energie blijft energiebesparing het efficiëntste wapen tegen de energiecrisis. Moet men bij de huidige energiecrisis het verwarmd buitenzwembad eens niet onder de loep te nemen? Is dit nu nog verantwoord?”, vraagt raadslid Stijn De Munck (Groen) zich af. “Men zou beter het goede voorbeeld geven en het buitenzwembad tijdelijk sluiten in de winter zoals ook de stad Dendermonde heeft gedaan. Naast het verwarmd buitenzwembad heeft LAGO ook nog een indoor welness met verwarmde baden, zijn de douches nog steeds bediend met warm water en is het gebouw tot 29,5 graden Celcius verwarmd.”

Schepen van sport Katrien Claus benadrukt dat LAGO geen gemeentelijke zwembad is en er dus ook geen eisen op tafel gelegd kunnen worden. Volgens De Munck kan men de vraag wel stellen aangezien er via de privaat-publieke samenwerking jaarlijkse twee miljoen euro wordt bijgedragen. “LAGO heeft er zelf alle belang bij om de energiefactuur te doen dalen”, reageert Claus. “Men heeft daarom al de temperatuur van het sportbad verlaagd. Bij het recreatiebad is dat technisch moeilijker. Het buitenbad is nu al grotendeels verwarmd door warmterecuperatie uit luchtgroepen, warmteterugwinning uit afvalwater en de warmtekrachtkoppeling. Als het openluchtzwembad niet in gebruik is, wordt het bovendien volledig afgedekt met een zeil zodat geen warmte verloren gaat. Niettemin wordt er ook al nagedacht over technische ingrepen om de factuur te doen dalen. Ingenieurs bekijken nu de mogelijkheden van geothermie in plaats van gas. De aanpassing zal wel pas iets zijn voor volgende winter.”