Na de speelpleinen worden ook gemeentelijke sportterreinen rookvrij: “Want zien roken, doet roken”

BeverenDe gemeentelijke sportterreinen worden vanaf dinsdag rookvrij. Twee jaar geleden werd het rookverbod ook al ingevoerd op de speelpleinen en in een volgende fase volgen de schoolpoorten. “Het is echter geen heksenjacht. We gaan dus geen boetes uitdelen maar we rekenen wel op de verantwoordelijkheidszin om niet te roken in het bijzijn van jongeren.”

De gemeente Beveren ondertekende in 2019 het charter van de campagne ‘Generatie Rookvrij’. Deze campagne, opgericht door de Stichting tegen Kanker en Kom op tegen Kanker, wil dat alle kinderen geboren sinds 2019 rookvrij kunnen opgroeien. “En uiteindelijk streven we ook naar een samenleving waar niemand nog overlijdt aan de gevolgen van roken of meeroken”, zegt preventiewerker Ilka Wallyn.

Als eerste stap zijn sinds 31 mei 2020 alle gemeentelijke speelterreinen al rookvrij gemaakt. Signalisatieborden met de boodschap ‘Hier speel ik rookvrij’ roepen op om niet in het zicht van kinderen te roken. Volgens schepen van jeugd Laura Staut (CD&V) wordt deze oproep goed opgevolgd. “Zien roken, doet roken. Daarom engageren we ons om zoveel mogelijk plaatsen waar kinderen komen, rookvrij te maken”, legt ze uit. “Zo wordt de kans kleiner dat kinderen later zelf een sigaret opsteken en worden ze ook beschermd tegen de schadelijke stoffen in tabaksrook. Bijkomend willen we mensen ook een duwtje in de rug geven om te stoppen met roken.”

Draagvlak bij rokers

Na de speelterreinen volgen vanaf dinsdag 31 mei 2022 ook de gemeentelijke sportterreinen. Er werd ook gevraagd aan sport- en jeugdverenigingen met eigen infrastructuur om het charter meer te onderschrijven. “In totaal zal nu zo’n 60% van de Beverse jeugd- en sportclubs rookvrij zijn”, zegt schepen van sport Katrien Claus (CD&V). “In een volgende fase willen we ook de schoolomgevingen rookvrij maken. Het is echter geen heksenjacht. We gaan geen boetes uitdelen. Deze actie is niet gericht tégen rokers maar we rekenen wel op hun verantwoordelijkheidszin. Onderzoek wijst trouwens uit dat 74% van de rokers aangeeft dat ze niet willen dat hun eigen kinderen beginnen met roken. Er is dus een ruim draagvlak.”

Bij atletiekclub Volharding is dat draagvlak er alleszins. “Onze atletiekpiste is al sinds 2020 rookvrij”, zeggen bestuursleden Erik Cornu en Gino De Keersmaeker. “Een sport als atletiek gaat niet samen met roken. Af en toe moeten we wel eens iemand op de vingers tikken maar globaal genomen wordt het rookverbod hier goed opgevolgd.”

Voetbalvelden grootste uitdaging

De grootste uitdaging wordt het verbod te doen naleven aan de zijlijn van de vele voetbalvelden in de gemeente. Bij Waasland-Beveren werd eerder al een rookverbod opgelegd via de Pro League maar dat is niet het geval bij het provinciaal en gewestelijk voetbal. “Daarom hebben we ook een starterskit om clubs te ondersteunen”, vervolgt Ilka Wallyn. “We helpen bijvoorbeeld met het opstellen van een brief voor ouders en leden. Men kan zelfs een workshop volgen om te leren hoe men rokers vriendelijk kan verzoeken het terrein te verlaten.”