N-VA schenkt opbrengst collectebus aan wzc Briels voor aankoop duofiets

Met deze fiets kunnen vrijwilligers mensen met dementie wat meer laten bewegen of toch op z’n minst mee laten genieten van een tochtje. September staat in het teken van dementie. Een thema dat N-VA Beveren meer bespreekbaar wil maken. De bijdrage voor de aankoop van de duofiets werd verzameld bij een collectie op een infoavond over (jong)dementie dat de partij organiseerde in mei dit jaar in het Hotel Van der Valk Beveren. Op die avond kwamen er verschillende gastsprekers langs zoals kamerlid Valerie Van Peel, schepen Ingeborg De Meulemeester en Saskia De Block, hoofdverpleegkundige bij Zorgpunt Waasland. Het is die laatste die al verschillende acties op touw zette voor de aanschaf van duofietsen.