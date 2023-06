Motor en auto botsen in Gaverlanddam

Vooruit Beveren wil ontradende campagne rond alcohol in verkeer na ongeval burgemees­ter

Issam Benali (Vooruit) heeft aan Bevers burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) gevaagd om komend jaar extra in te zetten op ontradende campagnes in verband met alcohol en drugs in het verkeer. Hij doet de oproep naar aanleiding van het ongeval dat Van de Vijver veroorzaakte toen hij onder invloed achter het stuur zat.