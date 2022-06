“Motard gaf hem zonder aanleiding vuistslag in gezicht”: Transportbedrijf zoekt getuigen na verkeersagressie tegen chauffeur

De feiten vonden plaats tussen 15.30 en 16 uur op de parallelweg van de E34 in Vrasene, ter hoogte van de Duikeldam. “Onze chauffeur kwam van de E34 en nam de afrit Haasdonk”, zegt Ann De Prekel van Maxianditrans. “Toen hij daarna de brug opdraaide om vervolgens de parallelweg te kunnen nemen richting Sint-Gillis-Waas, merkte hij een motorrijder op achter zijn truck. Die sneed heel wat auto’s de pas af en stak hen over de volle witte lijnen voorbij. De motorrijder stak ook onze truck haastig en op een onverantwoorde manier voorbij. Om dat duidelijk te maken, claxonneerde onze chauffeur. Toen hij de parallelweg opdraaide in de richting van de Hoge Watergangweg, parkeerde de motorrijder zijn motor dwars over de weg voor onze truck. Hij stapte af en liep naar onze chauffeur, die ook was uitgestapt om te vragen wat er aan de hand was. Zonder ook maar één woord te zeggen deelde hij een vuistslag uit in het gezicht van onze chauffeur. Daarna stapte hij opnieuw op zijn motor en vertrok.”