Moord in buurtpark Beveren blijkt ‘gaybashing’: slachtoffer in de val gelokt door jonge daders en brutaal om het leven gebracht

BeverenDe man die zaterdag dood werd aangetroffen in een buurtpark in Beveren is het slachtoffer geworden van gaybashing. Een man van middelbare leeftijd werd via een datingapp voor homoseksuelen benaderd en in de val gelokt. Op de plaats van afspraak werd hij opgewacht door drie jonge daders en zwaar toegetakeld. Een van hen is opgepakt, zijn kompanen zijn nog voortvluchtig.