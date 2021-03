Moord in buurtpark Beveren blijkt ‘gaybashing’: David (42) in de val gelokt door jongeren en brutaal om het leven gebracht

voetbal 1A Leonardo Bertone (Waas­land-Beveren) gelooft in de redding: “Kan snel gaan in voetbal”

4 maart Na de nederlaag van Waasland-Beveren op bezoek bij rechtstreekse concurrent in de degradatiestrijd Cercle Brugge is operatie redding echt in gevaar. De Waaslanders zakten na de blessure van Albanese - die vervangen werd door een bleke Jeremy Cijntje - helemaal in. Symptomatisch voor een team dat het moeilijk heeft, maar vooral geen goed teken naar de komende wedstrijden toe. Middenvelder Leonardo Bertone benadrukt dat het geloof nog niet weg is bij de Leeuwen, ondanks de klappen die het team week na week te verwerken krijgt.