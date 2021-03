Moord in buurtpark Beveren blijkt ‘gaybashing’: David (41) in de val gelokt door jongeren en brutaal om het leven gebracht

vrouwenvolleybal liga A Transfer­bom in het vrouwenvol­ley­bal: Marlies Janssens stapt volgend seizoen over van Asterix Avo naar VDK Gent

2 maart In het begin van deze week maakte VDK Gent de transfer van Asterix Avospeelster Marlies Janssens naar de Gentse club bekend. Nadat spelverdeelster Charlotte Coppin reeds haar handtekening bij Gent had gezet en volgend seizoen Michelbeke verlaat, is dit de tweede opmerkelijke aanwinst voor het team van trainer-coach Stijn Morand. We durven het zelfs een transferbom noemen in het vrouwenvolleybal.