Mo (34) en Dikra (30) in nieuwe realityreeks Topmakelaars: “We dragen grote verantwoordelijkheid want voor klanten is dit belangrijke stap in hun leven”

WaaslandEr zijn al verschillende televisieprogramma’s waarbij men de huizenmarkt afschuimt naar de geschikte woning maar in de nieuwe realityreeks Topmakelaars op Play4 krijgen we voor het eerst een blik achter de schermen. Mo Raehani (34) uit Zwijndrecht en Dikra El Bacha (30) uit Beveren ruilden beide hun job in de autoverkoop en zijn nu actief in de immowereld in het Waasland.

Mo Raehani is afkomstig uit Zwijndrecht en is momenteel regioverantwoordelijke bij ERA Wonen voor Linkeroever, Kruibeke en Zwijndrecht. Als vlotte babbelaar is hij geboren voor de sales. “Maar er is natuurlijk wel een groot verschil tussen de verkoop van een auto en een huis”, geeft hij toe. “Het is niet voor niks dat immomakelaars een opleiding van drie jaar moeten volgen. Er komt heel wat juridische kennis bij kijken maar we dragen ook een grote verantwoordelijkheid. Eén fout kan verstrekkende gevolgen hebben voor alle betrokken partijen. We moeten dus steeds erg alert zijn.”

Realistische prijs

De Wase immomarkt kent voor Mo intussen nog maar weinig geheimen. Als regioverantwoordelijke trekt hij naar klanten die hun huis willen verkopen. “Ik beschik over een uitgebreide reeks aan parameters om de waarde van een woning te bepalen. Het is belangrijk om een realistische marktconforme prijs te vragen. Niemand heeft er baat bij als een huis een jaar lang op de markt staat. Gemiddeld verkopen we een pand binnen de 60 tot 75 dagen. Het blijft wel een job met veel uitdagingen. Nu de intresten terug stijgen, vrees ik dat het moeilijker zal worden om een huis te verkopen.”

Gevolgd worden door camera’s voelde voor Mo bij de start onwennig aan. “Maar al snel maken ze gewoon deel uit van het decor”, lacht hij. “Klanten wilden zelf niet altijd herkenbaar in beeld. Het ligt natuurlijk gevoelig hoeveel geld je krijgt voor een huis of over welk budget je beschikt om een pand te kopen. Maar het belangrijkste is dat mensen een blik achter de schermen krijgen. Want makelaars doen heel wat meer dan mensen rondleiden in een huis.”

Vraag groter dan aanbod

Dat vindt ook Dikra El Bacha die voor ERA sinds 1 jaar actief is als kantoorverantwoordelijke in Beveren. “Ik heb net als Mo hiervoor acht jaar in de autosector gewerkt”, vertelt ze. “Tijdens een sabbat van een jaar ben ik naar Australië getrokken. Terug thuis wou ik het over een andere boeg gooien. Ik heb Antwerpen opnieuw ingeruild voor Beveren waar ik ben opgegroeid om hier als makelaar aan de slag te gaan. Het is een fantastische regio om te werken. De vraag is hier groter dan het aanbod. Het gebeurt vaak dat mensen boven de vraagprijs bieden. Mooie panden blijven dan ook nooit lang op de markt.”

Dikra zou haar job niet meer willen inruilen. “Ik hou vooral van de vrijheid en de variatie. Ik zit niet meer een hele dag achter een bureau. Daartegenover staat wel een grote verantwoordelijkheid. Een huis kopen is voor de meeste mensen toch één van de belangrijkste stappen in het leven en het gaat om veel geld. Ik vind het daarom fijn dat in dit programma eens een ander aspect wordt getoond van de immowereld.”

Topmakelaars is elke donderdag te zien om 20.35 uur op Play4.

