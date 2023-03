MLSO start dringende sloopwerken aan deels ingestort pand in Doel

MLSO kreeg dinsdagochtend via de lokale politie de melding dat de gevel van een pand aan de Vissersstraat deels ingestort was. Daarbij kwam een deel van het puin op de openbare weg terecht. Het pand is een voormalige garagewerkplaats die nu eigendom is van MLSO. Een aannemer is in de loop van de voormiddag al ter plaatse geweest om de schade op te meten. Doordat de hoek van de voormalige werkplaats volledig weggescheurd is, is het risico op verder instorting van het gebouw bijzonder groot. “Er is daarom beslist om het pand helemaal te slopen”, zegt voorzitter Boudewijn Vlegels. “Omdat er asbest zit in de golfplaten op het dak, moeten deze preventief zo snel als mogelijk verwijderd worden. Zo wordt een asbestverspreiding bij een eventuele verdere instorting vermeden. Momenteel worden hiervoor al de nodige voorbereidingen getroffen. Ook het puin dat op de openbare weg terecht gekomen is, zal eerst weggehaald worden.”