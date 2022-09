Miss Tattoo Amber (25) opent eigen studio: “Het stigma is helemaal verdwenen. Jongeren kiezen niet langer kleine tattoo die ze kunnen verstoppen voor mama of papa”

voetbal challenger pro league Alexander Corryn en SK Beveren houden leider Lierse in het vizier: “We creëren voldoende kansen, maar missen efficiën­tie”

SK Beveren staat na de eerste zes wedstrijden op een vijfde plek in de Challenger Pro League. De Leeuwen kunnen terugblikken op een reeks van vijf wedstrijden zonder nederlaag, maar laten al te vaak punten liggen in wedstrijden die ze domineren. Alexander Corryn geeft aan dat er nog geen man overboord is.

22 september