Minstens drie minderjarigen verdacht van moord op David (42): alle pistes liggen open, zegt parket

Beveren Legendari­sche cafés Wembley en De Vier Eemers verdwijnen onder de sloophamer: “Men kon er altijd nog terecht voor afzakker­tje”

26 februari Het heeft niks met corona te maken, want beide panden stonden al een tijdje leeg, maar er verdwijnen binnenkort wel twee legendarische cafés in Beveren onder de sloophamer. Café Wembley was de eerste zaak waar nachtbrakers tot in de vroege uurtjes aan de toog konden hangen. De Vier Eemers, een verbastering van de Vier Heemskinderen, kende zijn glorieperiode in de jaren zeventig. Een terugblik.