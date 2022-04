Minister Diependaele: “Deze legislatuur worden 15 woningen gerenoveerd in Doel”

Doel Monica (48) staat 25 jaar achter fornuis van brasserie De Molen: “Investe­rin­gen altijd uitgesteld maar nu komt er een nieuwbouw”

Brasserie De Molen in Doel moet ongetwijfeld één van ’s lands meest gefotografeerde restaurants zijn. Monica Dhondt (48) sleepte precies 25 jaar geleden de concessie in de wacht. “Een jaar later werd het doodsvonnis getekend voor het dorp”, blikt ze terug. “We hebben vaak gedacht dat het bijna gedaan was. Maar kijk, intussen zijn we een kwarteeuw later en zit de zaak nog altijd vol.” Na de zomer volgt er wel een verplichte sluiting van een jaar. De brasserie wordt namelijk gesloopt voor een nieuwbouw.

