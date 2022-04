Minister Demir erkent Groot Rietveld en Rietveld Kallo als natuurreservaat

Het rietgebied in Kallo is dan ook van groot belang. Het kreeg volgens het natuurbeheerplan nu de hoogste categorie in natuurwaarde: type 4 wat staat voor een erkend natuurreservaat. In totaal gaat het over 139,50 ha. Boswachter Bram Vereecken is blij met de erkenning. “Natte natuurgebieden met rietvelden en moerassen vormen een thuis voor typische dier- en plantensoorten”, legt hij uit. “Vogels zoals de roerdomp, woudaap, baardman en bruine kiekendief vinden voeding en beschutting in het riet. Rietvelden slaan bovendien heel wat CO2 op, belangrijk in de strijd tegen de klimaatopwarming. Met de opmaak en goedkeuring van dit natuurbeheerplan verzekeren we het voortbestaan van de rietvelden in Kallo voor de komende generaties.”