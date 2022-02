Minderjarigen tonen hoe ze David Polfliet doodstaken tijdens reconstructie

Verrebroek ‘Engels stuur’ wordt bestuurder fataal na aanrijding met trein: locomotief doorboort rechter­flank bestelwa­gen

Een bestuurder is woensdagavond om het leven gekomen na een aanrijding met een locomotief op een spoorwegovergang in de Schoorhavenweg in Verrebroek. De trein ramde zijn bestelwagen in de rechterflank. Omdat de bestuurder met een Engelse auto reed waar het stuur rechts stond, had hij geen schijn van kans.

7:28