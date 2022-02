Minderjarigen tonen hoe ze David Polfliet doodstaken tijdens reconstructie, familie van slachtoffer kijkt toe

Beveren Donkey Republic rolt netwerk van elektri­sche deelfiet­sen uit: “Ideaal voor langere afstanden in zo’n grote gemeente als de onze”

Nog deze lente vind je de typisch oranje fietsen van Donkey Republic terug in Beveren. Beveren is de eerste gemeente in de regio die op zo’n grote schaal elektrische deelfietsen ter beschikking krijgt. Er komen meer dan honderd exemplaren verspreid over het hele grondgebied.

11 februari