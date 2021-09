Minderjarige moordverdachte die ontsnapte uit instelling in Wingene weer opgepakt in hotel in Blankenberge: “Hij zat verstopt in kast”

De 16-jarige jongen die afgelopen weekend ontsnapte uit de gesloten inrichting in Wingene is terecht. De politie pakte hem op in een hotelkamer in Blankenberge waar hij zich samen met een tweede gevluchte jongere schuil hield. De voortvluchtige L.N. wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de moord op de 42-jarige David Polfliet, een homoseksuele man uit Sint-Niklaas.

Familie en vrienden stonden in telefonisch contact met de jongen na zijn ontsnapping. In overleg met politie en parket was afgesproken dat hij zichzelf vandaag voor 9 uur zou aangeven. L.N. kreeg daartoe echter niet de kans want dinsdagavond al werd hij opgepakt. Omstreeks 23.15 uur kreeg de lokale politie van Blankenberge een tip binnen dat de twee gevluchte minderjarigen uit de jeugdinstelling in een hotel zaten in Blankenberge. De politie stuurde meteen verschillende ploegen ter plaatse om de vluchtwegen van het hotel af te sluiten. De twee minderjarigen werden kort daarna in een kamer aangetroffen. De minderjarige verdachte van de zaak in Beveren had zich verstopt in een kast. Hij wordt in de loop van de dag voorgeleid voor de jeugdrechter in Dendermonde.

Gevlucht via dak

De tiener verliet zaterdagavond de Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdzorg in Wingene, waar hij al ruim zes maanden verbleef. Hij deed dat via het dak en in het gezelschap van een andere jongere. De instelling in Wingene is geen gevangenis, het gebeurt wel vaker dat jongeren die er geplaatst zijn, de benen nemen. De tip over zijn verblijfplaats kwam van de vader van een vriend die hij ‘s avonds nog gecontacteerd had. De vader alarmeerde de politie en lichtte hen in over zijn verblijfplaats, een hotel in Blankenberge. Daar hielden ze zich de voorbije dagen schuil.

Moordverdachte

L.N. lokte dit voorjaar met twee kompanen van 16 en 17 jaar uit Beveren en Antwerpen de 42-jarige David Polfliet via een datingapp naar een park in Beveren met de bedoeling hem te beroven. Het kwam echter tot een zware schermutseling waarbij David een dodelijke messteek kreeg. Dezelfde verdachten zouden zich eerder ook al schuldig hebben gemaakt aan overvallen en hebben ondanks hun jeugdige leeftijd al een goedgevuld strafblad. De moord, de eerste in zijn soort in Vlaanderen, veroorzaakte grote beroering.

Het onderzoek naar de moord is na zes maand nog altijd lopend. Voorlopig heeft er nog altijd geen wedersamenstelling plaatsgevonden van de feiten. De speurders onderzoeken onder meer nog het precieze aandeel van alle betrokkenen. In het park waar de moord plaatsvond, werd eerder ook al tevergeefs gezocht naar het moordwapen. Tot zolang het onderzoek niet is afgerond, kan ook de procedure van ‘uithandengeving’ niet opstarten. Deze procedure bepaalt al dan niet of een minderjarige strafrechtelijk vervolgd en bestraft wordt als een volwassene.

