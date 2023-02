Middaglunch in dienstencentra valt in de smaak: “Openingsuren uitgebreid om elke werkdag driegangenmenu te kunnen serveren”

Vrasene/HaasdonkZorgpunt Waasland gaat de openingsuren van de restaurants in de nieuwe dienstencentra De Rui in Haasdonk en Den Birkenblok in Vrasene uitbreiden. Steeds meer mensen vinden er hun weg voor een goedkope middaglunch. Vanaf nu kan men er elke werkdag terecht voor een driegangenmenu aan 7,5 euro.

Bij de bouw van de nieuwe woonzorgcentra voor Haasdonk en Vrasene werd telkens ook een dienstencentrum voorzien, een service die in het verleden nog niet werd aangeboden. In principe kan elke inwoner er terecht voor een warme maaltijd. De doelgroep die men hierbij het meest voor ogen heeft bestaat uit senioren die nog thuis wonen maar ook kwetsbare inwoners. “En de twee dienstencentra hebben hun start niet gemist”, stellen bestuurslid Dirk Van Esbroeck en algemeen directeur Tjeu Van Diessen vast.

Haasdonk, dat zijn eerste maaltijden serveerde op 6 september, kreeg al 411 eters over de vloer. Vrasene zit met 398 middaglunches ook in de lift. “En er komen steeds meer eters bij”, zegt Sofie Lievens, centrumleider van Den Birkenblok. Om voedselverspilling tegen te gaan, moet er twee dagen op voorhand gereserveerd worden. “Sommige dagen zijn we echter volzet en moeten we mensen zelfs teleurstellen.”

Samen rond de tafel

Zorgpunt Waasland besliste daarom de openingsuren uit te breiden. Tot nu toe serveerde De Rui in Haasdonk twee keer per week een lunch en in Vrasene was dit driemaal. “Door de aanwerving van een extra medewerker kunnen we voortaan elke werkdag een lunch serveren op beide locaties”, vult Tjeu Van Diessen aan. “Concreet is er vanaf nu dus ook een frietjesdag in Vrasene. Vrijdag blijft op beide locaties visdag.”

Centrumleiders Justine De Vriendt en Sofie Lievens zien ook mensen die samen aan één tafel komen lunchen. “We hebben één grote tafel waar tien mensen spontaan samen aan zitten. Wanneer iemand nieuw toekomt, wordt deze persoon steevast uitgenodigd om bij het gezelschap aan te sluiten. Mensen helpen elkaar ook met het opdienen en afruimen. We hebben ”

Irma Van Leuvenhage en Nelly Blanpain schuiven steevast aan bij de grote tafel om van elkaars gezelschap te genieten.

Gezelschap

Eén van hen is Nelly Blanpain (80). “Ik ben alleenstaand en woon nog zelfstandig in mijn huisje en kom vooral naar hier voor het gezelschap”, vertelt ze. “Tot nog toe was dit twee keer per week maar ik ga zeker van de nieuwe openingsuren gebruik maken om elke dag te komen. Met een kansentarief kost een driegangenmenu 5 euro en daar kan ik zelf niet voor koken.” Ook Irma Van Leuvenhage (85) is een vaste bezoeker. “Ik woon in een serviceflat op de campus. In principe kan ik ook een warme maaltijd aan huis laten bezorgen maar hier zit je gezellig samen met anderen.”

Voor de hele buurt

De dienstencentra benadrukken dat ze geen concurrentie willen vormen voor de horeca. “We zijn eerder een aanvulling”, benadrukt Tjeu Van Diessen. “We zien de lunches ook als een laagdrempelige manier om contacten te leggen. Verschillende verenigingen hebben ons intussen gevonden. Organisaties als Samana of Okra maken van de infrastructuur gebruik om activiteiten te organiseren. In die zin vervangen we ook enigszins de parochiecentra die overal de deuren sluiten.” Zorgpunt Waasland heeft aan die bezoeken ook al enkele vrijwilligers overgehouden. “En die kunnen we gebruiken want buiten de lunchuren kan men hier eveneens terecht voor een drankje en een babbel”, zegt Sofie nog.

Voor meer info of de reservatie van een lunch kan men terecht op www.zorgpuntwaasland.be/dienstencentra

middaglunch dienstencentra zorgpunt

