Met de hulp van deze 7 tuincentra in Waasland en Dendermonde maak jij je tuin lenteklaar

Waasland/DendermondeHet is alweer maart en dat wil zeggen dat de lente voor de deur staat. Het is dus tijd om je tuin helemaal lente klaar te maken. Dat kan je doen door je tuin te bemesten, planten te snoeien, onkruid te verwijderen of nieuwe bloemen aan te planten. Ben jij klaar om je groene vingers boven te halen? Van het Bloemenhuis in Beveren tot de Euroflora in Sint-Niklaas: deze 7 tuincentra in Waasland en Dendermonde helpen je alvast op weg.