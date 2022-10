Meisje wordt ziekenhuis in geslagen na school, politie en directie starten onderzoek: “We tillen ook zwaar aan het feit dat andere scholieren liever naar hun smartphone grijpen dan tussen te komen”

De feiten deden zich maandagmiddag voor op de Grote Markt in Beveren na schooltijd. Een filmpje van de vechtpartij circuleert intussen op sociale media. De beelden zijn confronterend en tonen hoe een verhitte discussie tussen enkele meisjes plots uit de hand loopt. Eén van de scholieren valt op de grond en wordt niet alleen aan het haar getrokken maar krijgt ook enkele zware trappen en klappen. De betrokken leerling moest nadien verzorgd worden op de spoedafdeling van het ziekenhuis. Ze herstelt nu thuis van haar verwondingen.

Op de video is te zien hoe één meisje rake trappen en klappen krijgt van twee andere leerlingen.

Op basis van de beelden zijn de betrokken leerlingen intussen allemaal geïdentificeerd. Het gaat vooral om scholieren van de tweede graad van het Koninklijk Atheneum in Beveren maar ook leerlingen van een school uit Antwerpen. Kathleen Thomassen, directrice van het KA Beveren, tilt erg zwaar aan de feiten. “Dit is buiten alle proportie”, reageert ze boos. “De betrokken leerlingen zullen preventief geschorst worden in afwachting van een onderzoek door de klassenraad. Het CLB is intussen ook met de jongeren in gesprek. We gaan dit alleszins tot op de bodem uitspitten want dit soort geweld is onaanvaardbaar.”

Escalatie na woordenwisseling

De directie van het KA gaat zich nu eerst concentreren op het onderzoek van de vechtpartij en zal daarna ook actie ondernemen om herhaling te voorkomen. “Ik ben intussen al in een klasgroep op bezoek geweest om daar duidelijk mijn mening te geven”, vervolgt Thomassen. “Zoals wel vaker is het heel klein begonnen met een woordenwisseling en is het daarna erg snel geëscaleerd. We tillen echter ook zwaar aan het feit dat de andere scholieren liever naar hun smartphone grijpen om te filmen dan tussen te komen.”

Quote Af en toe valt er wel eens een slag of stoot tussen scholieren. Maar dit is jammer genoeg toch wel van een heel ander kaliber. Leo Mares, Korpschef politiezone Waasland-Noord

De politiezone Waasland-Beveren is eveneens een onderzoek gestart. “We hebben maandagavond het filmpje zien passeren op sociale media en zijn meteen in actie gekomen”, zegt korpschef Leo Mares. “Alle betrokken leerlingen zijn geïdentificeerd en de zaak wordt nu verder onderzocht in overleg met zowel het parket Oost-Vlaanderen als Antwerpen.” In zijn lange carrière is het ook voor de korpschef de eerste keer dat hij geconfronteerd wordt met zo’n zwaar geweld tussen scholieren. “We krijgen geregeld wel eens lucht van opstootjes en zijn dan preventief aanwezig in de schoolomgevingen. Af en toe valt er ook wel eens een slag of stoot. Maar dit is jammer genoeg toch wel van een heel ander kaliber.”

