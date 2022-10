Meersen krijgt 8 hectare groot natuurgebied: “Dat zijn 200 tot 300 woningen die niet gebouwd worden”

MelseleDe gemeente Beveren engageert zich om in de verkaveling Meersen 8 hectare niet te ontwikkelen. De gronden zijn ingekleurd als woonuitbreidingsgebied en in eigendom van een projectontwikkelaar. “Het zal vanuit het bestuur dan ook een zware financiële inspanning vragen om dit te realiseren”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Boudewijn Vlegels (N-VA).

Bewoners uit de Alexander Farnèselaan en de Geuzenlaan maakten vorige week hun ongenoegen kenbaar over het kappen van een bos van een halve hectare voor een woonproject. Ze vragen aan de gemeente om de projectontwikkelaar de plannen te laten wijzigen en het bos te integreren in de verkaveling. Schepen van Ruimtelijke Ordening Boudewijn Vlegels benadrukt dat men het ruimer plaatje moet bekijken. “De volledige ontwikkeling van het gebied Meersen, zowel noord als zuid, bedraagt ongeveer 21 hectaren waarvan meer dan de helft zal bestaan uit openbaar groen en 15 procent speelgroen. Het totaal aan infrastructuur, privaat groen en woningen maakt nog geen 50 procent uit van de totale oppervlakte.”

13 voetbalvelden

Van de 21 hectare zal er bovendien 8 volledig gevrijwaard worden. “Het gaat om het gebied Meersen Noord dat begrensd wordt door de Meersenweg, Gaverlandstraat en de Meersenbeek”, legt Vlegels uit. “In het verleden zijn er al meerdere pogingen ondernomen om deze gronden te verkavelen en werden er zelfs al bomen gerooid, maar dit is tegengehouden. We hebben ons in het bestuursakkoord duidelijk geëngageerd om hier een groene long te behouden. Het gaat om een gebied van 13 voetbalvelden waar anders 200 tot 300 woningen konden gebouwd worden.”

Het gebied dat gevrijwaard wordt van bebouwing is 8 ha groot en situeert zich tussen de Meersenbeek, Gaverlandstraat en Meersenweg.

Volgens Vlegels heeft de gemeente gekozen voor een groter stuk aaneengesloten natuur in plaats van versnipperde kleine parkjes. “Dit is beter voor de biodiversiteit, maar ook beter op vlak van beleving en passieve recreatie”, legt hij uit. “We gaan het profiel van de Meersenbeek verbreden zodat er een valleigebied ontstaat waar we ook water kunnen bufferen.”

Betonstop

Woonuitbreidingsgebied midden in het kleinstedelijke gebied Beveren/Melsele komt in principe in aanmerking om te ontwikkelen. “Maar we hebben al aan de hogere overheid duidelijk laten weten dat we voor een groene herbestemming gaan. De eigenaars van de gronden, waaronder een grote projectontwikkelaar, weten trouwens wat onze plannen zijn. Momenteel is het gebied door de gemeente bevroren, maar we willen zo vlug mogelijk overgaan naar een bestemmingswijziging en de gronden ook aankopen. We hopen dat de overheid in het kader van de betonstop dit financieel zal ondersteunen want daar zal uiteraard een stevige kostprijs aan verbonden zijn.”

De Meersen is trouwens niet het enige woonuitbreidingsgebied dat de gemeente wil herbestemmen. “Dit is ook al principieel beslist voor het gebied rond de Appelstraat en Gentstraat. In de publieke opinie lijkt het misschien dat we alles laten volbouwen, maar we doen wel degelijk inspanningen om open ruimte te bewaren.”

Volledig scherm © Kristof Pieters

