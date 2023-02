Meer leerlingen bij Kunstacademie maar opvallende daling in Kruibeeks filiaal

De teller stond bij de start van het nieuwe schooljaar op 1.915 leerlingen bij De Kunstacademie, waarvan 350 volwassenen. “En daarmee zijn we duidelijk over het dipje heen van 2020”, zegt coördinerend algemeen directeur Kris Deckers. “Dat dipje was wellicht gevolg van corona maar de cijfers zijn vorig jaar al beginnen herstellen en die trend zet zich door.” Vooral de afdeling Zwijndrecht is erg bloeiend. Vijf jaar geleden gestart met 165 leerlingen zit men nu al aan 310 studenten. De enige uitzondering vormt de afdeling Kruibeke. Daar werd dit schooljaar een wel erg opvallende daling met 50 leerlingen vastgesteld. “We gaan nu onderzoeken wat hiervan de oorzaak is”, zegt Deckers. Een mogelijke verklaring voor de daling is de perikelen die er zijn geweest met de locatie. De academie verhuisde in 2021 naar het voormalige KBC-bankkantoor.