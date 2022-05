Meer dan 2.700 vacatures op jobbeurs in Freethielstadion: “Nood aan alle soorten profielen: van bouwvakker tot laborant”

BeverenNa twee digitale edities is het eindelijk zo ver: op dinsdag 17 mei keert de grensoverschrijdende jobbeurs terug naar het Freethielstadion in Beveren. Van een trage opstart na de digitale beurzen is geen sprake. Werkzoekenden kunnen op de beurs kennismaken met maar liefst 100 werkgevers uit de grensregio die hopen meer dan 2.700 openstaande vacatures in te vullen.

“Naast grote havenbedrijven hebben ook tal van lokale kmo’s een stand op de jobbeurs”, zegt schepen van lokale economie Filip Kegels (N-VA). “De bezoeker heeft een ruime keuze tussen grote wereldspelers en meer familiale ondernemingen als nieuwe werkplek. Een absolute troef op deze jobbeurs.”

De populairste functies zijn technische profielen zoals ingenieurs, mekaniekers, techniekers, magazijniers en operatoren. Maar ook voor poets- en huishoudhulpen, administratieve profielen zoals klantendienstmedewerkers of logistieke bedienden, horecamedewerkers, laboranten en bouwprofielen zijn er heel wat interessante jobaanbiedingen. Naast de verschillende standen waar werkzoekenden in gesprek kunnen gaan met werkgevers over de beschikbare vacatures, is er een vacaturewand op de beurs. Deze wand bundelt de vacatures van niet-aanwezige bedrijven in de regio, zo krijgen bezoekers een volledig beeld van de openstaande jobs in hun buurt.

Veel kansen in grensregio

Tussen 12 en 16.30 kunnen bezoekers contact leggen met werkgevers, jobs uittesten via simulatoren en info ontvangen over solliciteren en werken over de grens. Door het coronavirus en de bijhorende maatregelen organiseerden de partners in 2020 en 2021 digitale jobbeurzen. “Dit jaar pikken we de draad van een traditionele beurs weer op”, vertelt provinciaal directeur van VDAB Oost-Vlaanderen Freddy van Malderen. “Er liggen veel kansen in de grensregio, dat blijkt uit de duizenden vacatures die bedrijven aanbieden.”

Jongeren bereiken

“Willen we deze openstaande jobs invullen, is het belangrijk om ook jongeren te bereiken,” vult Richard Meersschaert, directeur van EGTS Linieland, aan. “We betrekken dan ook actief scholen uit de regio. Ongeveer 290 leerlingen, die binnenkort afstuderen, uit Beveren en Sint-Niklaas zetten op een laagdrempelige manier hun eerste stappen op de arbeidsmarkt tijdens de beurs.” Verder bieden enkele demostanden de studenten de mogelijkheid om hun kennis te tonen. Die kans grijpen ook de leerlingen van kantoor en event van de Sint-Maarten Bovenschool door het onthaal in het Freethielstadion te verzorgen en een ware photobooth in te richten.

Voor wie nog hulp kan gebruiken in de zoektocht naar een nieuwe job zijn VDAB en UWV aanwezig. Zij geven advies over het opstellen van een CV, geven informatie over opleidingen en beantwoorden vragen over werken over de grens.