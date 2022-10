Marktkramers verloten vier fietsen onder bezoekers

Kieldrecht Chantal (56) moet als laatste bewoner oude rijkswacht­ka­zer­ne verlaten: “Moeilijke stap door de vele herinnerin­gen aan overleden man”

De gemeente Beveren heeft Chantal De Bruycker tot eind december tijd gegeven om haar woning in de oude rijkswachtkazerne van Kieldrecht te verlaten. De vrouw vecht de verplichte verhuis niet langer aan omdat ze intussen al meer dan een jaar zonder verwarming zit. “Maar het is met pijn in het hart”, zucht ze. “Alles hier herinnert me aan mijn overleden echtgenoot Erik.”

17 oktober