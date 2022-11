Mariola (56) opent samen met zoon Jermiah (24) nieuwe broodjeszaak langs N70: “In deze buurt was er nog geen aanbod”

Mariola heeft twintig jaar ervaring in de horeca en had samen met haar man verschillende zaken in het Antwerpse. “Het was nu echter tijd om het iets rustiger aan te doen en een broodjeszaak leek me hiervoor geknipt”, vertelt ze. “We hebben een stuk bijgebouwd naast onze woning dus ver moeten we ons nooit verplaatsen. De ligging is alleszins ideaal. We zitten hier langs de drukke N70 en de kmo-zone Doornpark is achter de hoek. Bovendien is er in de ruime omgeving nog geen andere broodjeszaak actief. Men kan hier niet alleen terecht om af te halen. Er zijn ook een 20-tal zitplaatsen om een broodje hier op te eten en we gaan ook delivery doen.”