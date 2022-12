Beveren Brandweer zwaait zijn ‘ancien’ uit: Johan Van Mieghem (67) mag laatste brandje blussen op afscheids­feest

De brandweerpost Beveren heeft zijn afscheid genomen van de ancien van het korps. Johan Van Mieghem (67) mocht maandagavond symbolisch zijn laatste brandje blussen, iets wat zijn collega’s in scene hadden gezet. Hij was maar liefst 38 jaar lang actief. “Ik heb in die periode alles gezien, van grote bedrijfsbranden tot overstromingen en zelfs een windhoos”.

