Marie (8) wil kankerpatiëntjes overladen met geschenkjes: “Een lach toveren op het gezicht van elk kindje dat vecht tegen die vieze beestjes”

Alle hulp is nog welkom. Het gezin trekt op 31 december naar het UZ Gent om de geschenken te gaan overhandigen. Een bijdrage kan gestort worden op BE11 7490 2275 2848.

Zelf heeft Marie geen actieve herinneringen meer aan die heftige periode maar haar ouders Anke (41) en Koen (45) weten nog precies in welke rollercoaster ze toen terechtkwamen. “Marie is op 24 december 2015 in het ziekenhuis van Sint-Niklaas opgenomen, toen de eerste klachten opdoken. Ze was toen net 14 maanden. Drie dagen later is ze overgebracht naar de afdeling kinderoncologie van het UZ Gent en viel het harde verdict. Er was een neuroblastoom vastgesteld, een tumor die ontstaat in het zenuwstelsel.”

Geschenkjes uitgedeeld

De feestdagen verliepen voor het gezin natuurlijk in mineur toen. “Niet dat zoiets belangrijk is op zo’n moment maar ik weet toch nog goed dat Koen op oudejaarsavond ’s avonds alleen naar huis moest rijden en ik de nacht doorbracht bij Marie”, vertelt Anke. “Er mag immers slechts één ouder blijven. Ik had me al ingesteld op de situatie, maar tot mijn grote verrassing zorgde het personeel plots toch voor een leuk feestje. Er werden frietjes gebakken, geschenkjes uitgedeeld,… Ik kan het moeilijk beschrijven maar dat gebaar straalde zoveel warmte uit. Tot op vandaag ben ik het personeel hier enorm dankbaar voor.”

Volledig scherm Marie Wilsens tijdens haar verblijf in het ziekenhuis © rv

Marie haar beste vriendje is nog steeds haar knuffel die ze die avond kreeg op de kinderafdeling oncologie. “Haar aapje was er bij elke chemokuur en alle vier operaties telkens bij. En vandaag ligt de knuffel nog steeds naast haar in bed.” Marie is nu een gezond en vrolijk kind. “Maar ze draagt nog wel de gevolgen van de zware operatie voor het verwijderen van de tumor. Daardoor lijdt ze nu aan het harlekijn-syndroom. Als ze een grote inspanning levert of het warm heeft, wordt één kant van haar gezicht rood terwijl de andere kant bleek blijft. Op school krijgt ze daar natuurlijk wel eens vragen over van leeftijdsgenoten.”

Herinneringsdoos

Marie weet intussen wel wat haar als peuter overkomen is. “Ik heb een herinneringsdoos gemaakt met onder meer foto’s, kaartjes en ziekenhuisbandjes”, vervolgt Anke. “Ze heeft uiteindelijk een jaar in het ziekenhuis gelegen. Toen ze wat ouder werd, is ze vragen beginnen te stellen tijdens de jaarlijkse controles. We hebben haar toen verteld over de moeilijke momenten maar ook over de warme sfeer op 31 december.”

Aangedaan door het hele verhaal, besloot Marie zelf een actie op poten te zetten voor de kinderen die dit jaar de feestdagen moeten doorbrengen op de afdeling kinderoncologie. “Ik wil een lach toveren op het gezicht van elk kindje dat vecht tegen die vieze beestjes”, klinkt het vastberaden. “Ze moeten de feestdagen vieren zonder vriendjes of familie en daarom wil ik iedereen een cadeautje brengen.”

Quote We hopen dezelfde warmte te kunnen brengen die wij zeven jaar geleden ook mochten ontvangen Anke Caers, mama van Marie

Mama Anke opende een rekeningnummer en plaatste een berichtje op Instagram. “En de reacties bleven niet uit”, lachen de ouders van Marie. “Er is intussen al meer dan 3.000 euro ingezameld. We verzamelen ook speelgoed, knuffels en boeken maar wel op voorwaarde dat het nog niet uit de verpakking is. Alles moet namelijk steriel zijn om de afdeling binnen te geraken. Met het geld gaat Marie zelf naar de winkel om speelgoed te kopen voor de kinderen. Het overschot gaan we gebruiken om een speelruimte op de afdeling opnieuw in te richten. Het Kinderkankerfonds is op de hoogte en ondersteunt onze actie. We hopen zo dezelfde warmte te brengen die wij zeven jaar geleden ook mochten ontvangen. Het was een verdomd moeilijke tijd maar tegelijk heeft het ons leven verrijkt. We stellen nu niks meer uit en genieten dubbel zoveel van het leven.”

LEES OOK:

Volledig scherm Marie Wilsens © Kristof Pieters

Volledig scherm Marie Wilsens © rv

Volledig scherm Marie Wilsens © rv

Volledig scherm Marie Wilsens © rv

Volledig scherm Marie Wilsens © rv

Volledig scherm Marie Wilsens © rv

Volledig scherm Marie Wilsens © rv

Volledig scherm Marie Wilsens © Kristof Pieters

Volledig scherm Marie Wilsens © Kristof Pieters

Volledig scherm Marie Wilsens © Kristof Pieters

Volledig scherm Marie Wilsens © Kristof Pieters

Volledig scherm Marie Wilsens © rv

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.